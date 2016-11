MacGruber ("MacGruber")

Turbulente Actionkomödie. Comedian Will Forte hat bereits bei 'Saturday Night Live' die Hitserie 'MacGyver' immer wieder gnadenlos aufs Korn genommen. Jetzt stellt er sich als legendärer Superagent MacGruber dem ersten Leinwandabenteuer. Auf der Jagd nach Ultrabösewicht Val Kilmer lassen er und sein Team keine Pointe aus!



Eigentlich hat der ehemalige Elitekämpfer MacGruber seiner Agentenkarriere längst abgeschworen. Jetzt hat aber Superbösewicht Dieter von Cunth einen atomaren Sprengstoff gestohlen und bedroht damit Washington. MacGrubers Rachegelüste steigen ins Unermessliche, denn Cunth hat seine Frau auf dem Gewissen. Schon hat er ein Team zusammengestellt, mit dem er seinem Erzfeind mit allen Tricks der Welt ein für alle Mal das Handwerk legen will. Cunth ist jedoch gewappnet und lockt MacGruber in einen Hinterhalt.