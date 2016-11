The Mentalist Buchstaben im Kreis

'Golden Hammer' - VI/12 Jane und das FBI sollen den Mord an Charles Whitaker, einem High-Tech-Kartographen, untersuchen.

Inhalt

Jane und das FBI sollen den Mord an Charles Whitaker, einem High-Tech-Kartographen, untersuchen. Whitaker hat für das Pentagon als Berater gearbeitet. Offenbar ist er an einer tödlichen Dosis eines Drogencocktails gestorben. In Whitakers Haus entdeckt Jane eine geheime Nachricht, die darauf hindeutet, dass das Opfer kurz vor seinem Tod einem geheimen Spionagering auf der Spur war. Inzwischen entdeckt Lisbon, dass ehemalige CBI Agenten verfolgt und teilweise getötet werden.



DARSTELLER

Simon Baker (Patrick Jane)

Robin Tunney (Teresa Lisbon)

Tim Kang (Kimball Cho)

Owain Yeoman (Wayne Rigsby)

Amanda Righetti (Grace Van Pelt)

Regie

James Hayman