The Big C Schluss mit Freude

Cathy ist außer sich, als ihr klar wird, dass Maxine und Dave sie mit der Adoption betrogen haben. Sie denkt sich eine harte Strafe aus, um sich an den beiden zu revanchieren. Dem nicht genug, warnt Pauls Assistentin Cathy vor Joy. Anscheinend unternimmt diese Annäherungsversuche in Richtung Paul. Cathy sucht ihre Rivalin daraufhin im Hotel auf, um sie zur Rede zu stellen. In der Hitze des Gefechts kommt es prompt zu einem schweren Unfall.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)