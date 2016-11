Wissper Schlafenszeit für Bärenkinder

Wissper bekommt Besuch von Papa Bär. Sein Bärenjunges Honey kann nicht einschlafen, weil die Nachbarn so laut sind. Dabei müssten Honey und sein Papa längst Winterschlaf halten, damit sind für die Herausforderungen im nächsten Jahr kräftig genug sind. Auch Wissper hat zunächst keinen Erfolg damit, Honey in den Schlaf zu wiegen, bis ihr eine fantastische Idee kommt!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)