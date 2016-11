Hexe Lilli Lilli im Regenwald

Lilli reist mit Hektor in den Regenwald. Dort will sie ein Heilmittel gegen die Erkältung ihres kleinen Bruders Leon finden. Aber stattdessen trifft sie auf einen gierigen Geschäftsmann, der, um Profit daraus zu schlagen, den Wald zerstören will.