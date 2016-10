Wissper Die durstige Giraffe

Wieder einmal ist es drückend heiß. Wisspers Mutter erinnert alle daran, nur ja viel zu trinken! Auch in der Savanne hat es schon seit Wochen nicht mehr geregnet. Der Boden ist ausgetrocknet und im Tümpel steht das Wasser so tief, dass Giraffe Gertie nicht mehr herankommt. Dabei ist sie so durstig! Liebevoll tröstet Wissper ihre Giraffenfreundin und verspricht, sich des Problems anzunehmen.



