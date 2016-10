Fix & Foxi Rattenjagd / Salamitaktik / Schwerkraft futsch / Holde Schönheit

Rattenjagd

Oma Eusebia hasst Ratten. Blöd, dass es sich eine in ihrer Küche gemütlich gemacht hat. Als Fix und Foxi ihr helfen das Vieh loszuwerden, erleben sie eine Überraschung und haben ein neues Haustier.



Salamitaktik

Lupo im Glück. Er hat im Lotto gewonnen. Alles wäre perfekt, wenn er den Lottoschein nicht auf sein Sandwich gelegt hätte, das ihm dann auch noch ein kleiner Hund klaut.



Schwerkraft futsch

Professor Knox experimentiert mit der Schwerkraft und hebt dabei aus Versehen selbst vom Boden ab. Völlig schwerelos hängt er unter der Decke und auch sonst scheint er nicht ganz in Ordnung zu sein.



Holde Schönheit

Mama bewirtet die Klatschweiber der Frauengruppe. Papa wollte schon immer mal wissen, was die Frauen so alles reden, wenn keine Männer dabei sind. Er schleicht sich als holde Schönheit in weiblicher Verkleidung in die Runde ein.