Shrek, der Dritte ("Shrek The Third") Fortsetzung des DreamWorks-Animations-Hits

In seinem dritten Abenteuer soll Shrek der Nachfolger des Königs werden, was ihm überhaupt nicht behagt. Er macht sich mit seinen treuen Gefährten auf den Weg, um den verschollenen Cousin von Fiona ausfindig zu machen. Inzwischen macht Prince Charming sämtliche Bösewichte mobil, um an die Krone zu gelangen...

Auch im dritten Teil der Oger-Saga werden Märchenfiguren (insgesamt 23) gnadenlos durch den Kakao gezogen, Filme am laufenden Band zitiert, Hollywood-Stars parodiert und das Zeremoniell zu Hof ungeniert aufs Korn genommen. Mit spektakulären CGI-Effekten aus der DreamWorks-Schmiede, beschwingten Musikeinlagen und witzigen Slapsticksequenzen garantiert auch das bislang vorletzte Abenteuer erstklassige Unterhaltung für die ganze Familie.



Nach dem Rekordergebnis von "Shrek 2" ($920 Millionen Dollar)im Jahre 2004 landete DreamWorks erneut einen internationalen Kassenhit, der mit einem Produktionsbudget von $160 Millionen Dollar weltweit fast $800 Millionen Dollar in die Kinokassen scheffelte. Kein Wunder also, dass ein vierter Teil nicht lange auf sich warten ließ. "Für immer Shrek" ("Shrek Forever After") kam im Sommer 2010 in unsere Kinos - zeitgeistgerecht im 3D-Format.

Hochkar√§tiger Stimmeneinsatz Wie in den ersten beiden Teilen setzten die Macher bei der stimmlichen Unterstützung ganz auf die bestens eingespielte Hollywood-Prominenz, die in der deutschen Synchro dem Original an Star-Appeal um nichts nachsteht. Während in der englischen Version Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona), Eddie Murphy (Esel), Antonio Banderas (Gestiefelte Kater) plus Neuzugang Justin Timberlake als Thronanwärter Artie den Figuren ihre Stimmen leihen, sind es in der deutschen Synchro erneut Sascha Hehn (Shrek), Esther Schweins (Fiona), Benno Fürmann (Gestiefelte Kater). Der Esel wird nach dem Tod von Synchronsprecher Randolf Kronberg nun von Dennis Schmidt-Foss gesprochen.

Im Bild: Cameron Diaz, Antonio Banderas und Justin Timberlake bei der spanischen Premiere von "Shrek 3" in Madrid am 13. Juni 2007. EPA/J.J. Guillen

ZUR STORY

Nach den übermütigen Abenteuern der ersten beiden Teile soll für Shrek nun der Ernst des Lebens beginnen. Das denkt sich zumindest Froschkönig Harold, als er seinem Schwiegersohn die Thronfolge für sein Reich "Weit Weit Weg" übergeben will. Doch Shrek ist ganz zufrieden mit seinem Leben im Sumpf und fühlt sich der Herausforderung ganz und gar nicht gewachsen. Er ruft seine beiden Kumpels Esel und Gestiefelter Kater zu Hilfe und macht sich auf die Suche nach Artie, Fionas Cousin und rechtmäßiger Thronfolger, der irgendwo in einem mittelalterlichen Uni-Städtchen ein jämmerliches Dasein fristet.

Frauenpower im M√§rchenland! Inzwischen trachtet der fiese Prinz Charming nach der Krone und stellt sich eine Armee aus den besten Bösewichten des Märchenlandes zusammen. Er fällt in das Königreich "Weit Weit Weg" ein, nimmt Fiona und ihre Freundinnen gefangen und wartet auf Shreks Rückkehr. Der ist mittlerweile damit beschäftigt, den widerwilligen Artie von den Vorzügen einer Regentschaft zu überzeugen und trifft unterwegs obendrein auf den weisen Merlin. Doch bis der gutmütige Oger seine Fiona befreien kann, müssen noch viele Abenteuer und wundersame Verwandlungen bestanden werden.

Die Macher von "Shrek 3" Der Regisseur der ersten beiden Teile Andrew Adams begnügte sich diesmal mit dem Produzentenstuhl und überließ die Regie und das Drehbuch dem Trickfilmspezialisten Chris Miller (i. Bild), der mit "Shrek 3" sein Regiedebüt hinlegte. Miller arbeitet seit dem Jahre 1998 für DreamWorks Animation und machte sich als Story Artist für die Animationskomödien "Antz", "Madagaskar" sowie "Shrek" und "Shrek 2" einen Namen. Ko-Regisseur ist der renommierte PDI/DreamWorks Animator Raman Hui, der sich als Regisseur von preisgekrönten Kurzfilmen, und als Charakter-Designer und Chef-Animator beim DreamWorks-Hit "Antz" profilierte. Daneben entwickelte der Hongkong-Chinese zahlreiche 3D-Figuren für DreamWorks wie die CG Mickey Mouse für Jimmy Hendersons "Muppetvision" und den putzigen Pillsbury Doughboy. Größter Erfolg bisher: "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen".

Shrek und seine amerikanische Stimme Mike Myers Mehr als eine Million Arbeitsstunden sollen bei der Produktion von "Shrek 3" aufgewendet worden sein. Mit noch ausgefeilterer Software (wie zum Beispiel ein eigens entwickeltes 'Hair-Simulation-Tool') gelang es den Trickmeistern mit wesentlich weniger Zeitaufwand unglaublich detailreiche Figuren zu entwerfen, und zb. die einzelnen Strähnen an Merlins Bart oder Fionas feines Haar zu gestalten. Diese 'stilisierte Realität', wie ein Trickkünstler diese Detailtreue genannt hat, bewirkt einen unglaublich natürlichen Look, der vor allem bei Lichteffekten und Stoffmaterialien besonders gut zur Geltung kommt.

Mike Myers und Filmfigur 'Shrek' bei einem Pressetermin im Dorcester Hotel am 11. Juni 2007, Quelle: APA/EPA/DANIEL DEME

Kurzinhalt König Harold von 'Weit weit weg' ist schwer erkrankt und ernennt Schwiegersohn Shrek zu seinem Nachfolger. Der grüne Oger will seinen geliebten Sumpf aber keinesfalls verlassen. Und so begibt er sich mit dem quasselnden Esel und dem Gestiefelten Kater auf die abenteuerliche Suche nach Fionas rebellischem Cousin Arthus, dem rechtmäßigen Thronfolger. Während seiner Abwesenheit hat Shreks Gemahlin Fiona alle Hände voll zu tun: Prince Charming plant einen Angriff auf das Königreich!

STIMMEN Sascha Hehn (Shrek)

Esther Schweins (Fiona)

Dennis Schmidt-Foß (Esel)

Thomas Vogt (Prince Charming)

Benno Fürmann (Gestiefelter Kater)

Marie-Luise Marjan (Königin Lillian)

Thomas Danneberg (König Harold)

REGIE Chris Miller

Raman Hui