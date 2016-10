Kayla könnte kaum glücklicher sein. Die leidenschaftliche Snowboarderin ist Teil eines erfolgreichen Teams und mit dem Boarder Nick zusammen. Ein Unfall mit einem Schlitten beendet jedoch den Traum. Nicht nur, dass sie aus der Mannschaft fliegt und sich Nick von ihr trennt, ist sie auch noch gezwungen, im Hundesalon des ehemaligen Star-Athleten Will Cloud den kaputten Schlitten abzuarbeiten. Dabei hat Kayla kaum Erfahrung mit Hunden, und auch Will ist ihr anfangs alles andere als sympathisch. Das ändert sich, als die beiden Gemeinsamkeiten entdecken.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / englisch)

Hauptdarsteller Luke Benward (Will)

Dove Cameron (Kayla)

Mike C. Manning (Nick)

Kiersey Clemons (Skye)

Amy Farrington (Andrea)

Patrick Fabian (Richard)

Regie Paul Hoen

Drehbuch Justin Ware

Kamera Suki Medencevic

Musik Alex Wurman