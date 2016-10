Nachts im Museum ("Night at the Museum") Effektreicher Familienspaß mit Ben Stiller

Larry tritt seine erste Schicht als neuer Nachtwächter im New Yorker Naturkunde Museum an. Als die Lichter ausgehen, kommt plötzlich Leben in die menschenleeren Hallen. Larry muss sich mit brüllenden Löwen, angriffslustigen Hunnen und wildgewordenen Miniatur-Figuren herumschlagen...

Keiner verkörpert den unsicheren Verlierertyp so genial wie Comedy-Darling Ben Stiller . In der von Shawn Levy ("Im Dutzend Billiger") inszenierten Familienkomödie "Night at the Museum" (Originaltitel) fährt der 50-jährige Vater zweier Kinder zu Höchstform auf. Zur weiteren Erheiterung trägt ein Who's Who der amerikanischen Comedy-Szene bei, angefangen vom, im Sommer 2014 tragisch verstorbenen, Star Robin Williams als Reiterstatue Theodore Roosevelt, über Owen Wilson (als kämpferischer Cowboy-Winzling), Ricky Gervais (Golden-Globe-Moderator und Schöpfer der Hitserie "The Office"), Steve Coogan ("Tropic Thunder") bis zur der ausgefuchsten Alt-Herren-Riege Mickey Rooney, Dick Van Dyke und Bill Cobbs.

Zur Story: Als geschiedener Vater, der seinen zehnjährigen Jungen nur alle zwei Wochen sehen darf, schlägt sich Larry Daley (Ben Stiller) mehr schlecht als recht durchs Leben mit ständig wechselnden Jobs und Wohnungen. Auch sein Liebesleben liegt seit seiner Scheidung von Ex-Ehefrau Erica ("Lipstick Jungle"-Beauty Kim Raver) brach. Erica ist inzwischen mit dem Börsenmakler Don (Paul Rudd - "Liebe in jeder Beziehung") verlobt und stellt Larry ein Ultimatum: Entweder er findet auf der Stelle einen Job oder er darf seinen Jungen nie wieder sehen.

Derart unter Druck gesetzt, greift Larry zum nächstbesten Angebot, das ihm von seiner Arbeitsamt-Beraterin (gespielt von Ben-Stiller-Mom Anne Meara) angeboten wird: Ein Job als Nachtwächter im Natural History Museum von New York. Bevor er seine Arbeit antreten kann, bekommt Larry noch merkwürdige Instruktionen von seinen Vorgängern, drei betagte Herren, die sich nicht recht von ihrem Job trennen wollen.

Im Bild: Larry (Ben Stiller, li.) wird von den drei Nachtwächtern Reginald (Bill Cobbs, re.), Cecil (Dick van Dyke, 2.v.re.) und Gus (Mickey Rooney) in seinen Job eingewiesen. Sie geben ihm ein Handbuch und den Rat, unbedingt die Regeln zu lesen. Was hat es damit auf sich?

Larry staunt nicht schlecht, als mitten in der Nacht die Exponate des Museums zum Leben erwachen: Ein T-Rex-Skelett will Knochen apportieren, Zebras und Löwen jagen durch die Gänge, eine lebensgroße Wachsfigur von Teddy Roosevelt (Robin Williams) erteilt Larry weise Ratschläge und winzige Cowboys duellieren sich mit römischen Truppen. Larry hat alle Hände voll zu tun, das Chaos in geordnete Bahnen zu lenken und endlich einen Job halten zu können. Schließlich muss er seinem Sohn zeigen, was er als Vater drauf hat.

Dialog mit einem Zahnstocher Mit non-stop-Action, verblüffenden CGI-Effekten, herrlichen Slapstickeinlagen und einer bestens gelaunten Besetzung empfiehlt sich "Nachts im Museum" als kurzweilige Kinounterhaltung für Jung und Alt. Der Film basiert auf dem Kinderbuch "The Night at the Museum" des kroatischen Illustrators Milan Trenc.



Durch Terminkonflikte hatten die beiden Comedy-Buddies Ben Stiller und Owen Wilson, der die winzige Cowboy-Figur Jedediah gab, nur einen einzigen gemeinsamen Drehtag. Für den Rest der Szenen sprach Ben zu einem Zahnstocher während Owen drei Monate später seine Szenen allein abdrehte.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über $574 Millionen Dollar konnte eine Fortsetzung nicht lange auf sich warten lassen. In seinem nächsten Abenteuer muss Larry in den geheiligten Hallen der Smithsonian Institution seine Nachtwache schieben. Der Film "Nachts im Museum 2" lief im Mai 2009 in den Kinos. Der dritte Streich "Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal folgte im Dezember 2014.

Kurzinhalt Der glücklose Tagträumer Larry Daley beginnt als Nachtwächter im New Yorker Naturkundemuseum zu arbeiten. Ohne fixe Anstellung will ihm Exfrau Erica nämlich den Kontakt zu seinem Sohn untersagen. Der ruhige Job wird überraschend zum Abenteuer. Sämtliche Exponate erwachen nachts zum Leben. Das Gerippe eines T-Rex jagt durch die Hallen. Attila, der Hunnenkönig, römische Soldaten, Inkakrieger und Westernhelden bekämpfen sich. Einzig Theodore Roosevelt erweist sich als Larrys Verbündeter.

DARSTELLER Ben Stiller (Larry Daley)

Robin Williams (Teddy Roosevelt)

Owen Wilson (Jedediah)

Paul Rudd (Don)

Steve Coogan (Octavius)

Carla Gugino (Rebecca)

Dick Van Dyke (Cecil)

Mickey Rooney (Gus)

Bill Cobbs (Reginald)

Ricky Gervais (Dr. McPhee)

Kim Raver (Erica Daley)

REGIE Shawn Levy