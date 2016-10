Monsters vs. Aliens ("Monsters vs. Aliens") Rasanter Animationsspa├č

In dieser trickreichen Science-Fiction-Parodie werden draufgängerische Monster in den Kampf gegen fiese Aliens geschickt. Dabei werden sie von Susan, einer 15 Meter großen Riesin, angeführt. Mit den Stimmen von Diana Amft und Oliver Kalkofe...

ZUR STORY Kleinstadtmädchen Susan Murphy wird just an ihrem Hochzeitstag von einem Meteorit getroffen und wächst plötzlich zu einer Riesin von 15 Meter Höhe heran. Sofort ist das Militär zur Stelle, verfrachtet Susan in ein geheimes Lager, und gibt ihr den passenden Namen 'Gigantika'. Wie sich schnell herausstellt, ist sie nicht die einzige „Monstrosität“, denn das Militär pfercht schon seit Jahren still und heimlich Monster auf diesem Gelände ein. Da sind beispielsweise der brillante, aber insektenköpfige Prof. Dr. Kakerlake, dann Missing Link, eine Kreuzung aus Affe und Fisch und ein Macho sondergleichen, der glibberige und unzerstörbare B.O.B. und schließlich die über 100 Meter große Larve Insektosaurus.

Doch die Tage ihrer Gefangenschaft sind gezählt, als ein mysteriöser außerirdischer Roboter auf der Erde landet und eine Schneise der Verwüstung durch das Land zieht.

Der Präsident weiß nur noch einen Ausweg: Verzweifelt wendet er sich an General K.O. Putsch, der die bunt gemischte Monstertruppe gegen die Aliens anführen und so die Welt vor der bevorstehenden Zerstörung retten soll.

Weltweiter Kinohit Die renommierten Trickfilm-Regisseure Rob Letterman ('Große Haie - kleine Fische') und Conrad Vernon ('Shrek 2') sind beide große Fans von Sci-Fi-B-Filmen der 50er Jahre und waren begeistert von der Idee des Dreamworks-Studios, einen Film über liebenswerte Monster im Kampf gegen unberechenbare Aliens zu machen und dabei das Sci-Fi-Genre auf die Schippe zu nehmen. Der Erfolg gab ihnen recht. Die drolligen Slapstickeinlagen, unzähligen Filmzitate und visuellen Spielereien kamen beim Publikum sensationell gut an. Bei einem Produktionsbudget von $175 Millionen Dollar nahm "Monsters v. Aliens" bereits am Startwochenende fast $60 Millionen Dollar ein. Weltweit flossen insgesamt $381,5 Millionen Dollar in die Kinokassen. Während im Original die Stimmen von Reese Witherspoon, Seth Rogen, Kiefer Sutherland und Paul Rudd zu hören waren, darf sich das deutschsprachige Publikum u.a. auf die Stimmen von Diana Amft ("Doctor's Diary"), Oliver Kalkofe und Ralf Möller freuen.

Kurzinhalt Susan wird an ihrem Hochzeitstag von einem Meteoriten getroffen und verwandelt sich in eine 15 Meter große Riesin. Schon ist das amerikanische Militär zur Stelle und sperrt sie in ein geheimes Depot, wo sich bereits vier weitere Monster aufhalten: der genial-verrückte Professor Kakerlake, die Fisch-Affe-Kreuzung Missing Link, die völlig intelligenzfreie, aber unzerstörbare gallertartige Masse B.O.B. und die übergroße Larve Insektosaurus. Als Aliens die Erde mit Kampfrobotern angreifen, ist das ungewöhnliche Quintett die letzte Hoffnung irdischen Überlebens.

STIMMEN Diana Amft (Susan Murphy / Gigantika)

Oliver Kalkofe (B.O.B.)

Ralf Moeller (Missing Link)

Sebastian Höffner (Derek Dietl)

REGIE Rob Letterman

Conrad Vernon