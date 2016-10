Kein Keks für Kobolde - Der Film

Der Winter naht und die Kobolde Feuerkopf, Neunauge und Siebenpunkt sind auf der Suche nach Essbarem. Dabei findet Siebenpunkt einen Spielzeugdrachen und wird mit ihm von einem Windstoß in die Lüfte getragen. Seine Freunde nehmen die Verfolgung auf, aber auch der verfeindete Koboldstamm der 'Sumpfratten' ist hinter ihm her. Ihr Anführer, der Weiße, will mit seiner Ratte Reiszahn nämlich alle 'Baumkrabbler' gefangen nehmen. Neunauge und Siebenpunkt starten eine mutige Rettungsaktion.