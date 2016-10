Die Reise zum Mittelpunkt der Erde ("Journey to the Center of the Earth") Actionabenteuer nach Jules Verne

Auf der Suche nach seinem verschollenen Bruder begibt sich Geologieprofessor Brendan Fraser mit seinem Neffen Josh Hutcherson ("Die Tribute von Panem") nach Island. Als sie gemeinsam mit Bergführerin Hannah in einer Höhle Schutz vor einem Gewitter suchen, fallen die drei kilometertief bis zum Kern der Erde, wo sie eine wundersame Welt erwartet....

Für sein Regiedebüt adaptierte Special-Effects-Meister Eric Brevig ("Pearl Harbor") den Jules-Verne-Klassiker "Voyage au centre de la terre" aus dem Jahre 1864 und verlegte ihn in die Gegenwart. Der als erster komplett in 3D gedrehte Spielfilm überhaupt sorgt mit atemberaubenden Actionszenen à la Indiana Jones, fantastischen Special Effects und einer sympathischen Darstellerriege für blendende Familienunterhaltung. "Die Mumie"-Star Brendan Fraser gibt den zerstreuten Geologie-Professor Trevor Anderson, der seinen 13-jährigen Neffen Sean (Josh Hutcherson - "Die Tribute von Panem"-Reihe) nach Island mitnimmt, wo er hofft, auf Spuren seines seit zehn Jahren verschollenen Bruders, Seans Vater, zu stoßen.

Die patente Bergführerin Hannah (Island-Beauty Anita Brien) soll sie auf einen Vulkan begleiten, der auf Trevors Messgerät Aktivität anzeigt. Unterwegs werden sie von einem Gewitter überrascht und landen in einer ehemaligen Mine. Als sie nach einem Ausgang suchen, stürzt das Trio kilometertief in das Innerste der Erde, bis sie in einem unterirdischen See landen - dem Mittelpunkt der Erde. Eine fantastische Welt voller Wunder und Gefahren wartet auf die abenteuerlustige Gruppe.

Brendan Fraser Der bald 48-jährige Hollywood Star ist ein echtes Allroundtalent, der ebenso im Komödienfach wie im Charakterfach zu Hause ist. Zuletzt war er auf der Mattscheibe in der historischen Miniserie "Texas Rising"(2015) über die Entstehungsgeschichte der Texas Rangers zu sehen. Vor einigen Jahren lieferte sich der Schauspieler eine Fehde mit Hollywood-Produzent Todd Moyer, in dessen Projekt "The Legend of Wilhelm Tell" Fraser die Hauptrolle übernehmen sollte. Dann war das Projekt aufgrund finanzieller Engpässe auf Eis gelegt worden und Fraser klagte den Produzenten auf Vertragsbruch. Moyer wiederum klagte Fraser, von ihm körperlich angegriffen worden zu sein.

Inhalt Geologe Trevor Anderson geht in seinen Theorien über einen Zugang zum Mittelpunkt der Erde völlig auf. Mit dem Tagebuch seines verschollenen Bruders, begleitet von seinem Neffen Sean, macht er sich auf den Weg nach Island. Dort soll Bergführerin Hannah den beiden den Weg weisen. Ein plötzliches Gewitter zwingt sie, in einer Höhle Zuflucht zu suchen. Nach einem Fehltritt fallen sie kilometertief, bis ins Zentrum der Erde, wo sie eine fantastische Welt erwartet. Bald jedoch geht es ums blanke Überleben.

