Von der US-Metropole ins ländliche Großbritannien - anders als ihre Geschwister kann die 14-jährige Tara dem Ortswechsel einiges abgewinnen. Zumal es sich bei ihrem neuen Heim, Manor Evermoor, nicht um ein herkömmliches Landhaus handelt. Schon bei der Ankunft erkennt Tara, dass es darin offenbar spukt. Als besonders geheimnisvoll erweist sich ein Wandteppich mit einem magischen goldenen Faden. Alles, was damit geschrieben oder gezeichnet wird, erwacht zum Leben. Den alteingesessenen Geistern ist die neugierige Tara allerdings ein beträchtlicher Dorn im Auge.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / englisch)

Hauptdarsteller Naomi Sequeira (Tara Crossley)

Margaret Cabourn-Smith (Haushälterin Crimson)

Finney Cassidy (Cameron)

Georgie Farmer (Jake Crossley)

Sharon Morgan (Esmeralda)

Regie Chris Cottam

Drehbuch Bede Blake

Kamera Sarah Bartles-Smith

Musik Mark Russell