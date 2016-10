Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood Eine Flasche voll Gl├╝ck

Little John strahlt vor Freude, als er auf der Straße eine Goldmünze findet. Er ahnt nicht, dass er damit in eine Falle der Druidin Eumel tappt. Im Gegenzug für die Goldmünze verlangt Eumel, dass Little John in ein Glasfläschchen bläst. Einem alten Aberglauben zufolge soll dadurch sein Glück an sie übergehen und Eumel kann es an den Höchstbietenden verkaufen. Leider handelt es sich dabei um den Sheriff, der sich daraufhin mit seinem neuen Quäntchen Glück auf die Jagd nach Robin Hood und seinen Gehilfen macht.