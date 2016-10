Two and a Half Men Mit Waldi in die Zukunft

Alan frohlockt, schließlich könnte das Leben zurzeit kaum schöner sein! Gretchen will ihn heiraten und auch Larry hat ihm seine 'Jeff Starkmann'-Maskerade längst verziehen. Lyndsey hat weniger Glück. Larry kommt über ihre Affäre mit Alan nicht hinweg und gibt Lyndsey den Laufpass. Mit ein paar Gläschen zuviel sprengt sie daraufhin Alans Hochzeitsfeier und hat sogar noch Unterstützung aufgetrieben. Gretchens Ex-Verlobter begleitet Lyndsey auf ihrem Rachefeldzug. Hauptdarsteller Ashton Kutcher (Walden Schmidt)

Jon Cryer (Alan Harper)

Conchata Ferrell (Berta)

Amber Tamblyn (Jenny)

Courtney Thorne-Smith (Lyndsey)

D.B. Sweeney (Larry)

Kimberly Williams-Paisley (Gretchen)

Regie James Widdoes