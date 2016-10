Wickie und die starken Männer 3D Der Springteufel

Weil Wickie erkrankt ist, kann er nicht mit den Männern in See stechen. Diese werden auf dem Meer vom Schrecklichen Sven gefangen genommen. Urobe schafft es im letzten Moment, eine Brieftaube loszuschicken. Als Wickie von der Gefangennahme erfährt, schmiedet er einen Plan: Er versteckt sich in einer als Schatz getarnten Kiste. Für die Piraten hält diese auch noch eine weitere Überraschung bereit.