Neue Folgen: House of Cards Auftakt zu Staffel IV

Die neue Staffel ist an aktueller Brisanz nicht zu übertreffen! Zeitgleich mit dem derzeitigen Wahlkampf in den USA muss auch "House of Cards"-Präsident Francis Underwood (Kevin Spacey) in den Ring für die Präsidentschaft steigen und trifft dabei auf einen ebenbürtigen Gegner - seine Ehefrau Claire (Robin Wright)...

Die mit zwei Golden Globes und sechs Emmys ausgezeichnete Serie hält auch in der vierten Runde jede Menge Spannung, Intrigen, Geheimnisse und Schockmomente für den Zuseher parat.

Zur Story Die dritte Staffel endete mit einem Paukenschlag als Claire Underwood ihren Ehemann Francis eiskalt verließ. Nun muss Präsident Underwood die Vorwahlen zur Präsidentschaft in seinem Heimatstaat South Carolina ohne seine First Lady bestreiten. Das bringt ihn in Erklärungsnot gegenüber der Öffentlichkeit - er kann sich keinen Eheskandal leisten. Claire hat sich indessen zu ihrer Mutter nach Texas begeben, um sich als Kongressabgeordnete in Position zu bringen. Dazu engagiert sie die clevere PR-Beraterin LeAnn Harvey, die der Präsidentengattin an Kaltblütigkeit um nichts nachsteht. Claires Ziel ist es, Francis für ihren politischen Aufstieg zu benutzen, und dabei ist ihr jedes Mittel recht.

Bewährte Stammbesetzung plus Gaststars Die vierte Staffel wartet erneut mit exquisiten Darstellungen des Powerpaars Kevin Spacey und Robin Wright auf, die auch in diesem Jahr beide wieder für einen Emmy nominiert wurden. Ein Wiedersehen gibt es auch mit alten Bekannten wie Michael Kelly als Chief of Staff Doug Stamper, Molly Parker als Whip Jackie Sharp, Mahershala Ali als ihr Geheim-Lover Remy Danton (alle drei ebenfalls mit einer Emmy-Nominierung geehrt) sowie Derek Cecil in der Rolle von Pressesprecher Seth Grayson. Auch der dänische Hollywoodexport Lars Mikkelsen darf als russischer Präsident Petrov wieder die Kälte eines sibirischen Winters verbreiten. Dazu veredeln zwei prominente Neuzugänge diese Staffel: Neve Campbell (der inzwischen 43-jährige Star der "Scream"-Reihe) als PR-Strategin LeAnn Harvey und Oscargewinnerin Ellyn Burstyn ("Requiem for a Dream") als Claires entfremdete Mutter.

Regiedebüt von Robin Wright Star und ausführende Produzentin der Serie Robin Wright, 50, gab in "House of Cards" ihr Regiedebüt und inszenierte in der vierten Staffel vier Folgen. Die aus Texas stammende Schauspielerin ("Die Braut des Prinzen") und Ex-Frau von Sean Penn feierte nach einer Film-Flaute in den letzten Jahren mit "House of Cards" ein fulminantes Comeback. Für ihre Rolle von Claire Underwood erhielt sie einen Golden Globe und wurde im Herbst 2016 bereits zum vierten Mal für einen Emmy als 'Beste Schauspielerin in einer Drama-Serie' nominiert.

Bei der Emmy-Verleihung am 18. September 2016 kam die preisgekrönte Serie insgesamt auf 11 Nominierungen.

