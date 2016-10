Detective Laura Diamond Laura und der Duft von Lavendel

Parfümproduzent Michael Dunham wurde ermordet. Für Laura und Jake zählt Dunhams Sohn Jon (Gaststar Jerry O'Connell - "Crossing Jordan") zu den ersten Verdächtigen. Aber auch einige Angestellte kommen als Mörder in Frage....

Emmy-Gewinnerin Debra Messing ("Will & Grace") brilliert als taffe Polizistin Laura Diamond, die für ihre unorthodoxen Ermittlungsmethoden beim New Yorker Police Department bekannt ist. Neben ihrer Polizeikarriere muss sie sich um ihre Zwillinge kümmern. Mit ihrem verantwortungslosen, aber charmanten Nochehemann Jake (Josh Lucas - "Sweet Home Alabama") hat sie ihre liebe Not - zumal er zu ihrem Chef aufsteigt. Die zweite und letzte Staffel der Serie war bis 2. März 2016 auf dem Sender NBC zu sehen.

Hier erfahren Sie mehr über die Serie