Wir sind Kaiser

Willkommen zur großen Herbstaudienz Robert Heinrichs I.!

In dieser "bussibärlosen" Zeit versucht unser geliebter Herrscher (Robert Palfrader) alle Aufgaben einer umsichtigen Staatslenkung zu erfüllen. Unterstützt wird er dabei wie immer von seinem Oberhofmeister (Rudi Roubinek), der eine illustre Zahl an KünstlerInnen und auch einen Politiker an den österreichischen Hof geladen hat.

Tim Bendzko trällert die Kaiserhymne und stellt seine neue CD vor, die von unserem umsichtigen Kaiser gleich einem guten Zwecke zugeführt wird. Marina Hoermanseder hat extra für seine Majestät eine exklusive Modeschau inszeniert und darf sich womöglich bald Hoflieferantin nennen. Beim Duo Seiler & Speer schaut Seine Majestät darauf, dass es bald wieder "hamkummt"; hernach kümmert sich unser barmherziger Herrscher um die berufliche Zukunft des Team-Stronach-Klubchefs Robert Lugar. Der Burgschauspieler und gefeierte Autor Joachim Meyerhoff erzählt pointiert aus seiner Jugend und misst sich zum Abschluss mit dem Kaiser in einer spektakulären Sportart! Auch treiben diesmal allerlei unheimliche Zeitgenossen ihr Unwesen am Hof und ein durchgeknallter amerikanischer Milliardär wird versuchen, vorgelassen zu werden. Aber ist er's wirklich? - Wir haben einen Kaiser, uns geht es nie mehr schlecht!