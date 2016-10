Der kleine Drache Kokosnuss Traumberuf

In der Schule wissen die meisten Kinder bereits, was sie einmal werden wollen, wenn sie groß sind. Nur Kokosnuss tappt noch völlig im Dunkeln und hat keinen blassen Schimmer, welcher Beruf wohl der richtige für ihn ist. Opa Jörgen empfiehlt seinem Enkel eine Pflanze, die angeblich das Schicksal voraussagen kann. Dummerweise will aber auch Chef diese Pflanze partout haben.