April 2009: Captain Philips manövriert die unter amerikanischer Flagge laufende 'Maersk Alabama' durch gefährliche Gewässer. Vor der Ostküste Somalias kapern Piraten Frachtschiffe, um Lösegeld zu erpressen. Tatsächlich wird das riesige Container-Schiff' von bewaffneten Männern attackiert und geentert. Für die Besatzung geht es um Leben und Tod. Schließlich bietet sich Captain Phillips den Seeräubern als Geisel an. Während er den Entführern hilflos ausgeliefert ist, startet die US Navy eine gefährliche Befreiungsaktion. DARSTELLER Tom Hanks (Capt. Richard Phillips) Barkhad Abdi (Muse) Mahat M. Ali (Elmi) Catherine Keener (Andrea Phillips) Barkhad Addirahman (Bilal) Faysal Ahmed (Najee) Mahat M. Ali (Elmi) Michael Chernus (Shane Murphy) David Warshofsky (Mike Perry) REGIE Paul Greengrass DREHBUCH Billy Ray KAMERA Barry Ackroyd MUSIK Henry Jackman STORY Richard Phillips, Stephan Talty (Sachbuch "A Captain's Duty" Somali Pirates, Navy SEALS, and Dangerous Days at Sea" )

TOM HANKS

Tom Hanks wurde für seine Rolle des unschuldigen Naivlings Forrest Gump (nach "Philadelphia" im Jahre 1994) im Jahre 1995 mit seinem zweiten Oscar ausgezeichnet. Damit ist Hanks nach Spencer Tracy (1937 und 1938) der einzige Schauspieler, der zweimal hintereinander die begehrte Trophäe in Empfang nehmen durfte. Für Steven Spielbergs "Saving Private Ryan" und "Cast Away - Verschollen" (ebenfalls von Gump-Regisseur Zemeckis) wurde der "All-American-Guy" Tom Hanks für zwei weitere Oscars nominiert. Im Jahre 2016 versuchte er in der Verfilmung des David-Egger-Bestsellers "Ein Hologramm für den König" dem saudi-arabischen König eine holografisches Telefonsystem zu verkaufen und lernt dabei eines - Geduld.



Zwei neue Filme in 2016/17

Seit 14. Oktober stürmt der inzwischen 60-Jährige in seinem dritten Dan-Brown-Abenteuer "Inferno" als Symbol-Professor Robert Langdon die heimischen Leinwände. Nächstes Jahr soll der High-Tech-Thriller "Der Circle" (basierend auf David Eggers' Bestseller), den er auch mitproduziert, an den Start gehen.

Im Bild: Tom Hanks und Ehefrau Rita Wilson bei einer Benefizveranstaltung in Westwood, Kalifornien, am 13. April 2016. Quelle: APA/AFP PHOTO ANGELA WEISS