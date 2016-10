Gossip Girl Monster Ball

In New York City findet der alljährliche Debütantinnen-Ball statt. Um wieder ins Geschäft zu kommen, plant Blair, eines der Mädchen mit ihrer Kreation einzukleiden. Zu diesem Zweck verbündet sie sich mit Sage, die ihrerseits verhindern will, dass ihr Vater auf dem Ball um Serenas Hand anhält. Auch Chuck geht eine Allianz ein: Mit Ivys Hilfe will er versuchen, seine Eltern gegeneinander auszuspielen, um Bart zu entlarven. Derweil bereitet Dan seine nächste Enthüllung vor. Im Zentrum steht diesmal sein Rivale Chuck.