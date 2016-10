Hawaii Five-0 Drei Männer und ein Baby

Matt Hutchins, ein ATF-Agent, wird erstochen. Schon seit längerem hat Hutchins undercover gegen den Gangsterboss J.C. Dekker ermittelt. Nun soll er selbst in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen sein. Doch die Ermittler des Five-0 Teams finden heraus, dass eine Kollegin von Hutchins und ihr Freund krumme Dinge am Laufen hatten und so ein handfestes Motiv hatten, den unbequemen Kollegen loszuwerden.

ACHTUNG ZEITUMSTELLUNG AUF WINTERZEIT