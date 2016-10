Glee Saturday Night Glee-ver

Obwohl die Highschool bald zu Ende geht, wissen noch nicht alle Glee Club-Mitglieder, was sie danach mit ihrem Leben anstellen sollen. Santana träumt davon, einmal berühmt zu werden. Finn ist zwischen seiner Loyalität zu Rachel und dem Angebot eines guten Freundes hin- und hergerissen. Dieser will in L.A. eine Poolreinigungsfirma mit Finn eröffnen, doch Rachel zieht es nach New York an den Broadway. Indes strebt Mercedes danach, die nächste Mariah Carey zu werden. Leider aber fehlen ihr die Mittel.