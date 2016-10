Wickie und die starken Männer 3D Die unsichtbare Rüstung

Ein hoher Gast stattet Flake einen Besuch ab: Der König der Schweden höchstpersönlich und seine Streitmacht ehren die Wikinger mit ihrer Anwesenheit. Besonderen Gefallen findet der Monarch an Ylvas Grütze-Kuchen, dessen Duft ihn betört. Weil er auf Ylvas Kochkünste nicht verzichten will, lässt sie der König entführen, um sie seinem Hofstaat einzuverleiben. Das kann sich Halvar beim besten Willen nicht bieten lassen. Gemeinsam mit Wickie setzt er alle Hebel in Bewegung, um Ylva zurückzuholen.