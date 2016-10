Der kleine Drache Kokosnuss Oskar wer?

Oskar soll zu Chefs Geburtstag eine Rede halten. Alles ist perfekt vorbereitet, doch leider fällt ihm kurz vor dem großen Moment eine Kokosnuss auf den Kopf und er vergisst völlig, was er eigentlich sagen will. Matilda und Kokosnuss geben ihr bestes, um Oskar zu helfen. Sämtliche Versuche, ihrem Freund einzusagen, schlagen aber fehl. Am Ende ist Oskar ganz auf sich allein gestellt.