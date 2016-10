The Secret Life of the American Teenager Afrika?

Während sich Tom Knall auf Fall in Rachel, eine alleinerziehende Mutter zweier Kinder, verliebt und sie am liebsten auf der Stelle heiraten will, durchlebt Adrian die schwärzesten Tage ihres noch jungen Lebens. Obwohl sie alles in ihrer Macht stehende für ihr ungeborenes Baby tut, droht es zu sterben. Die Ärzte im Krankenhaus sind machtlos. Amy führt die schreckliche Tragödie vor Augen, wie wertvoll jeder Augenblick ist, und sie überdenkt ihr Verhältnis zu Ricky, dem Vater ihres Kindes.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Anson Williams