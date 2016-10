Wir sind Kaiser

In dieser „bussibärlosen“ Zeit versucht unser geliebter Herrscher (Robert Palfrader), alle Aufgaben einer umsichtigen Staatslenkung zu erfüllen. Unterstützt wird er dabei wie immer von seinem Oberhofmeister (Rudi Roubinek), der eine illustre Zahl an KünstlerInnen und auch einen Politiker an den österreichischen Hof geladen hat.