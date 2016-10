Die zehnjährige Zoé Parker lebt zusammen mit ihrer Mutter, der Tierärztin Sarah, und ihrem Vater, dem Ranger Graham, im wundervollen Paradies des Grand Mountain Nationalparks. Unerschrocken lässt sie sich bei ihren Erkundungen auf die gefährlichsten Abenteuer ein. Denn eines weiß Zoé gewiss: Auf ihren besten Freund Harvey und ihre treue, tapfere Colliehündin Lassie kann sie sich stets verlassen!



Heute:



Im Schneesturm

Zoé hat den kleinen Vogel Zuli gesund gepflegt. Jetzt will sie ihn, mit einem Sender ausgestattet, mit ihrem Freund Harvey in den Bergen wieder freilassen. Ein überraschend aufziehender Schneesturm bringt Zuli in größte Gefahr. Als der Peilsender versagt, ist Lassie Zoés letzte Hoffnung. Dabei kommt es auf jede Minute an!