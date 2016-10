Mad Love Irgend jemand eifers├╝chtig?

Nach ersten, zarten Flirtversuchen will Connie herausfinden, ob der sympathische Polizist Dennis tatsächlich der Richtige für sie ist. Dave kommt dafür extra in die Stadt. Bei ihren Dates platzt jedoch ständig Larry dazwischen. Derweil muss Kate den aggressiven Hund ihres Chefs hüten. Prompt läuft ihr der Köter im Straßengetümmel davon.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)