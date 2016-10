Newton 25 Jahre Austromir

10. Oktober 1991, irgendwo in der kasachischen Steppe: An einem weißen Fallschirm hängend setzt eine Raumkapsel unsanft, aber planmäßig am Erdboden auf. Heraus klettern etwas benommen, aber glücklich drei Kosmonauten. Einer davon ist Österreichs erster und bislang einziger „Austronaut“ Franz Viehböck. Für Newton lässt er seine acht Tage in der sowjet-russischen Raumstation Mir Revue passieren. Er erzählt, warum der Flug ins All im Vergleich zur Vorbereitungszeit fast schon langweilig war und welcher geheime Watchdog seine Fähigkeiten als Forschungskosmonaut überwacht hat.

Außerdem trifft er auf seine damaligen Wegbegleiter, den Kasachen Toqtar Äubäkirow und Alexander Wolkow, der als Sowjetbürger ins All aufbrach und als Russe auf die Erde zurückkehrte. Gemeinsam erinnern sich die drei exklusiv für Newton an die bewegendsten Momente ihrer Mission – von der Geburt von Viehböcks Tochter während des Aufenthalts über das Leben in der Schwerelosigkeit bis hin zur herausfordernden Durchführung der vielen wissenschaftlichen Versuche.

Optovert, Pulstrans und Videomir sind nur drei der durchwegs erfolgreichen Experimente, die von engagierten österreichischen Forschern geplant, vorbereitet und ausgewertet wurden und wertvolle Erkenntnisse für Technik und Medizin lieferten. Die für Austromir konzipierte Sensorjacke etwa konnte das Herz-Kreislauf-System besonders genau überwachen. Ihre Weiterentwicklung soll künftig dabei helfen, chronische Krankheiten bis hin zum Burn-Out rechtzeitig zu erkennen und schon im Vorfeld abzufangen.

Überhaupt hat sich in den vergangenen 25 Jahren seit Austromir viel im Bereich der Raumfahrt getan: Mittlerweile wird schon der Mars auf seine Bewohnbarkeit untersucht. Dafür werden Habitate entwickelt, die sich an die unwirtliche Umgebung anpassen - auch daran sind heimische Experten beteiligt. Wie viel Österreich auch ohne eigene Astronauten zur Weltraumforschung nach wie vor beiträgt, zeigt Newton am 29. Oktober.



Gestaltung: Bibiane Zeller-Presenhuber und Kristina Singer

Moderation: Matthias Euba