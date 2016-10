Oh Shit! Schräge Abenteuerkomödie

Ein geheimer Bunker. Was darin passiert, ist secret - top secret! Was aber jedenfalls schon verraten werden darf - nicht nur Horrorfilme, sondern auch sogenannte Katastrophenfilme eignen sich ab sofort vortrefflich für schonungslose Satire. Und so kann ein dreifacher Dr. statt trockener Wissenschafter gleichsam ein wagemutiger Actionheld sein, wenn der Flügelschlag eines Schmetterlings ein Chaos auslösen kann - bei dem sogar der Stephansdom in Wien einstürzen soll.