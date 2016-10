Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin 'OH JE! DEIN EX AUF WEIN, DASS LASS SEIN! '

Ein Patient mit Messerstichen gibt Rätsel auf. Also begibt sich Gretchen gemeinsam mit Frau Dr. Hassmann auf eine höchst gefährliche Undercover-Mission und landet alsbald in der Bredouille. Zum Glück erscheint Marc Meier als Retter in Not ...