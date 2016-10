The Big Bang Theory Das Vorspeisen-Dilemma

Penny flüchtet immer öfter in die Nachbarwohnung, seit sich ihre Freundin Christy bei ihr eingenistet hat. Der lachende Dritte ist Howard. Christy wirft bald ein Auge auf den schwachbrüstigen Physiker. Während die zwei ihre Affäre in vollen Zügen genießen, ist Freund Sheldon völlig von der Rolle, da Howards Abwesenheit das Gleichgewicht in der Vierer-Gruppe total aus dem Lot bringt. Doch auch Pennys laufende Besuche irritieren Sheldon zusehends.