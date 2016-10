Hexe Lilli Lilli und die Wikinger

Lilli sieht sich mit ihrem Bruder Leon gerne Filme über Wikinger an. Jetzt will sie diese aber hautnah erleben. Als sie gerade gemeinsam mit Hektor den nötigen Zauberspruch aufsagt, kommt Leon ins Zimmer. So landen sie dank Zauberkraft zu dritt im Land der Wikinger.