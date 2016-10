Die Nanny Yettas Briefe

Fran stöbert zufällig alte Liebesbriefe ihrer Großmutter Yetta auf. Ihrer Meinung nach würden sie sich hervorragend für ein Musical eignen, doch Maxwell hat zunächst kein Vertrauen in den Stoff. Erst als sein größter Konkurrent Andrew Lloyd Webber Feuer fängt, ändert Maxwell seine Meinung. Inzwischen hat Webber Yetta aber schon nach Paris eingeladen, um ihr die Rechte an dem Stoff abzukaufen.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)