Jungle Beat Folge 18

Teil 1:

Vergeblich versucht Simon am Campingplatz sein Nachtlager aufzuschlagen. Egal, wie sehr er sich auch bemüht, stets klappt das Zelt gleich wieder in sich zusammen. Als dann auch noch Wind aufkommt, ist die Katastrophe endgültig perfekt.



Teil 2:

Ein schweres Unwetter bricht über die Savanne herein, als dort eine Giraffe gerade einen gemütlichen Spaziergang macht. Erschreckt macht es sich auf die Suche nach einem sicheren Unterschlupf, doch solche Plätze sind rar.