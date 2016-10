The Big Bang Theory Chaos-Theorie

Sheldon soll für Penny Möbel in Empfang nehmen, da sie zum angegebenen Zeitpunkt nicht daheim sein kann. Erstmals in den heiligen Hallen einer jungen Frau, trifft Sheldon fast der Schlag angesichts des Chaos in Pennys Wohnung. Als die Lieferung zudem auf sich warten lässt, kann Sheldon nicht mehr an sich halten und schafft übergriffig Ordnung. Das will Penny, die ihr eigenes, gut eingespieltes Ordnungsystem hat, aber auf keinen Fall so hinnehmen.