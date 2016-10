Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood Das Pferderennen

Lubins Vater hat Schulden bei Prinz John. Deshalb soll Lightning, das Pferd der Familie, verpfändet werden. Lubin hängt aber sehr an dem schönen Tier und will es nicht verlieren. Da Lightning sehr schnell laufen kann, schlägt Robin Hood vor, dass Lubin mit Lightning am alljährlichen Pferderennen teilnehmen soll. Mit dem Gewinn könnte er im besten Fall die Schulden seines Vaters begleichen.