Covert Affairs Auge um Auge

Als Auggie bei einem Jazzfestival in Istanbul Aufnahmen von den Konzerten macht, fällt ihm beim Anhören plötzlich die Stimme eines Mannes aus dem Publikum auf. Es ist sich ganz sicher: Die Stimme gehört jenem Mann aus dem Irakkrieg, der Schuld an seiner Erblindung ist. Er bittet Annie zu überprüfen ob Afran Felat Khani tot ist. Dabei tappt Annie mitten in eine FBI Ermittlung. Inzwischen hängt sich Auggie mit Hilfe einer Stewardess, an Khanis Fersen.