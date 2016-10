O.C., California Die längste Nacht

Das Erdbeben hat einiges an Verwüstung gebracht, aber auch vielen Bewohnern von O.C. die Augen geöffnet, welche Menschen ihnen in Zeiten der Not wichtig sind. Ryan ist verletzt und ruft Seth telefonisch um Hilfe. Julie und Kaitlin ist der Weg aus einem Eissalon versperrt. Frank eilt herbei, um die beiden aus dieser misslichen Lage zu befreien. Taylor und ihre Mutter kommen sich durch das Unglück endlich näher. Kirsten ist während des Erdbebens die Treppe hinuntergestürzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.