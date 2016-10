Die Nanny Babys aus Plastik

Nachdem C.C. seinen Heiratsantrag abgelehnt hat, ist Niles am Boden zerstört und will kündigen. Als Maxwell daraufhin C.C. bittet, sich bei Niles zu entschuldigen, kündigt C.C. ebenfalls. Währenddessen versuchen sich Fran und Maxwell auf ihre Elternrolle vorzubereiten. An zwei sehr naturgetreuen Puppen üben sie schon einmal das Leben mit Zwillingen. Natürlich schreien die Plastik-Babys ausgerechnet immer im falschen Moment.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)