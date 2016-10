Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood Baby Hood

Lady Sable und ihr Baby werden von Prinz John gejagt. Bevor er ihrer habhaft werden kann, versteckt Lady Sable ihr Kind samt Babykorb im Gebüsch. Aufopfernd kümmern sich Robins Gefährten um das Kleine. Währenddessen unternimmt Robin alles in seiner Macht stehende, um die Lady aus den Fängen des Prinzen zu befreien. Er ahnt nicht, dass im Babykorb ein wertvoller Diamant versteckt ist, den der Prinz unbedingt in seinen Besitz bringen will.