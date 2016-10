Big Daddy ("Big Daddy") Rührige Vater-Sohn-Komödie mit Adam Sandler

Kindskopf Sonny beschließt mehr Verantwortung in sein sorgloses Dasein zu bringen und übernimmt kurzfristig die Fürsorge des fünfjährigen Julian - mit seiner antiautoritären Erziehung steht ihm jedoch bald das Sozialamt ins Haus ...

Komik-Ass Adam Sandler versammelt in diesem Klamauk-Highlight ein bewährtes Team um sich. Regie bei dieser witzig-hintergründigen Romanze mit einem gehörigen Schuss Humor führt Dennis Dugan, der den Komikstar mit dem Charme eines ewig Sechsjährigen bereits in der Golferkomödie "Happy Gilmore" spaßig-spastisch in Szene setzte. Und das Drehbuch von Steve Franks wurde von seinem Langzeitmitarbeiter Tim Herlily ("Eine Hochzeit zum Verlieben") Sandler-spezifisch adaptiert.

Inhalt Der New Yorker Müßiggänger Sonny findet den fünfjährigen Julian vor seiner Tür. Widerwillig nimmt er sich des Sohnes seines verreisten Mitbewohners an. Dank seiner unkonventionellen Art erlaubt Sonny dem Kleinen einfach alles, was diesem einfällt. Dem Sozialamt passt der Erziehungsstil des scheinbar verantwortungslosen Chaoten aber ganz und gar nicht. Julian soll in ein Heim gesteckt werden. Auf turbulente Weise stellt Sonny die Echtheit seiner Vatergefühle unter Beweis.

Prominente Besetzungsriege Mit dabei sind Comedy-Kollegen Jon Stewart und Rob Schneider sowie Kristy Swanson, Joey Lauren Adams ("Dazed and Confuzed", "Coneheads") und Leslie Mann ("George der aus dem Dschungel kam"). Steve Buscemi ("The Big Lebowsky") absolviert einen sehenswerten Gastauftritt.



Bild: Layla (Joey Lauren Adams) fragt sich, ob Sonny nicht eine zu hohe Waschtemperatur gewählt hat.

DARSTELLER Adam Sandler (Sonny Koufax)

Joey Lauren Adams (Layla)

Jon Stewart (Kevin)

Cole Sprouse (Julian)

Dylan Sprouse (Julian)

REGIE Dennis Dugan

Drehbuch: Steve Franks, Tim Herlihy, Adam Sandler

Kamera: Theo van de Sande

Musik: Teddy Castellucci

Story: Steve Franks