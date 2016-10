Knallbuntes Trickfilmabenteuer um einen pfiffigen Frosch, der nach seiner Bestimmung sucht. Im tropischen Dschungel des Amazonasgebietes hat er dabei die außergewöhnlichsten Abenteuer zu bestehen. Farbenfrohe, beschwingte Unterhaltung garantiert!



Der kleine Pfeilgiftfrosch Ribbit will nicht im Wasser planschen wie seine Artgenossen. Er hüpft nicht einmal gerne. Eigentlich glaubt er ja, ein verwunschener Prinz zu sein, den der Kuss einer Prinzessin zurückverwandeln kann. Gemeinsam mit seiner Freundin, dem Flughörnchenmädchen Sandy, macht er sich daher auf die Suche nach der nächsten menschlichen Siedlung. Eine abenteuerliche Odyssee durch den tropischen Urwald Amazoniens beginnt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)