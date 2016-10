Die Insel der Abenteuer ("Nim's Island") Familienspa├č mit Jodie Foster und Gerard Butler

Die elfjährige Nim führt ein unbeschwertes Leben mit ihrem Dad Jack auf einer entlegenen Insel im Südpazifik. Als Jack in Seenot gerät und Touristen ihr Idyll bedrohen, sendet Nim per e-mail einen Notruf an ihren Romanhelden Alex Rover. Doch dahinter versteckt sich in Wirklichkeit eine Stadtneurotikerin namens Alexandra...

Mit einem Budget von 37 Millionen Dollar, zwei blendend aufgelegten Hollywoodstars, einer genialen Jungschauspielerin und einer Fülle an liebenswerten Animations-Einlagen adaptierte das Regie/Autoren-Gespann Jennifer Flackett und Mark Levin den Jugendroman "Nim's Island - Wie versteckt man eine Insel?" der kanadischen Schriftstellerin Wendy Orr und legte mit über 100 Millionen Dollar Einspiel einen beachtlichen Kassenerfolg hin.

Zur Story: Auf einer abgeschiedenen Pazifikinsel führen der Witwer und Meeresbiologe Jack ( Gerard Butler; "P.S. Ich Liebe Dich") und seine Tochter Nim (Abigail Breslin aus "Little Miss Sunshine") ein einsames aber sorgloses Leben. Nim hat ihr ganzes Leben auf der Vulkaninsel verbracht und hat gelernt, in der Wildnis zu überleben. Ihr Freunde sind die kluge Seelöwin Selkie, ein flugtauglicher Leguan namens Freddie und der treue Pelikan Galileo. Wenn Nim nicht gerade Kokosnüsse erntet oder auf Selkie im Meer reitet, versinkt die kleine Leseratte in den aufregenden Abenteuer von Alex Rover.



In ihrer Fantasie ähnelt Alex auffallend ihrem Vater Jack und könnte glatt als Indiana-Jones-Double durchgehen. Als Jack nach einer zweitägigen Expedition mit seinem Boot nicht nach Hause kommt, Touristenscharen lautstark auf ihrer Insel einfallen und ein Sturm ihre Hütte verwüstet hat, setzt Nim von ihrem Computer aus einen Hilferuf an eben jenen Alex Rover ab. Am anderen Ende der Internetleitung sitzt die Schöpferin des Romanhelden Alex, die scheue Schriftstellerin Alexandra Rover (Jodie Foster; "Panic Room"). Trotz ihrer ausgeprägten Phobien beschließt Alexandra, dem Notruf Folge zu leisten und stürzt sich in das größte Abenteuer ihres Lebens.

'Holt mich hier raus, ich bin Jodie Foster!' Die zweifache Oscarpreisträgerin ("Das Schweigen der Lämmer", "Angeklagt") hatte sichtlich Spaß mit der Rolle der neurosengeplagten Autorin Alexandra Rover und überrascht mit drolligen Slapstick-Einlagen. Der schottische Strahlemann Gerard Butler darf in seiner Doppelrolle als fiktiver Abenteurer und Lebensberater Alex Rover und Vaterfigur Jack eine weitere Dosis seines unerhörten Charmes verbreiten und bringt mit seinem 1000-Megawatt-Lächeln bestimmt nicht nur Alexandras Herz zum Schmelzen.

Von 'Miss Sunshine' zu 'Miss Robinson' Der neue Kinderstern am Hollywood-Himmel

Agibail Breslin ist kaum wiederzuerkennen seit ihrem oscarnominierten Auftritt als pummelige Anwärterin auf einen "Miss"-Titel in dem Indie-Hit "Little Miss Sunshine" (2006). Mit einer wunderbar natürlichen Darstellung als bäumekletternde 'Miss Robinson' stiehlt die heute 20-Jährige auch diesmal wieder allen Erwachsenen die Show.



Die Paradiesinsel fanden die Location-Scouts nach ausgiebiger Recherche rund um den Erdball schließlich an der traumhaften Gold Coast in Australien.

Charmebolzen aus Schottland Gerard Butler, bekannt als singender Maskenmann in der Verfilmung von "Phantom der Oper" und als muskelbepackter König Leonidas in der Real-Comicverfilmung "300" spielt die Doppelrolle des Abenteuerhelden Alex Rover und des alleinerziehenden Meeresbiologen Jack mit einer guten Portion Humor und Selbstironie. Der in Schottland geborene Schauspieler ist inzwischen zum vielbeschäftigten Hollywoodstar aufgestiegen, der in knallharten Actionfilmen wie Guy Ritchies "RocknRolla" (2008) ebenso zuhause ist, wie in romantischen Komödien wie "Die nackte Wahrheit" (2009, mit Katherine Heigl) oder in der Actionkomödie "Der Kautions-Cop" an der Seite von Jennifer Aniston.

Kurzinhalt Die elfjährige Nim lebt mit ihrem Vater, dem Meeresbiologen Jack auf einer einsam entlegenen Pazifikinsel. Als dieser auf einer mehrtägigen Exkursion von einem Sturm überrascht wird und verschollen bleibt, beschließt Nim zu handeln. Sie nimmt mit Alex Rover, dem vermeintlichen Autor ihrer Lieblingsromane, Kontakt auf. Sie ahnt nicht, dass sich hinter dem hartgesottenen Abenteurer eine Neurotikerin verbirgt, die erst all ihre Ängste überwinden muss, um dem Mädchen zu helfen.

DARSTELLER Abigail Breslin (Nim Rusoe)

Jodie Foster (Alexandra Rover)

Gerard Butler (Jack Rusoe / Alex Rover)

Maddison Joyce (Edmund)

Rhonda Doyle (Edmunds Mutter)

Peter Callan (Edmunds Vater)

Michael Carman (Captain)

REGIE Jennifer Flackett

Mark Levin