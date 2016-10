Eine romantische Highschool-Komödie um zwei Teenager Mädchen, die sich ihren Traum-Freund per Mausklick mit einer speziellen Software basteln. Mit den Nachwuchsstars China Anne McClain und Kelli Berg. Regie führte Paul Hoen, bekannt durch 'Camp Rock 2: The Final Jam'.



Die Freundinnen Mae und Gabby sind die superschlauen Streber ihrer Schule und dadurch nicht sehr beliebt. Mae hofft, von ihrem Schwarm Jaden auf den Abschlussball eingeladen zu werden. Doch die allseits bewunderte Nevaeh schnappt ihn ihr weg. Mit Hilfe der Computer-Software von Maes Vater will Gabby den perfekten virtuellen Freund für Mae kreieren. Sie nennt ihn 'Albert'. Doch die beiden Mädchen ahnen nicht, dass sie damit den Prototypen eines Roboter-Geheimagenten aktivieren.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Hauptdarsteller Marshall Williams (Albert)

China Anne McClain (Gaby)

Kelli Berglund (Mae)

Noah Centineo (Jaden)

Matt Shively (Bart)

Ashley Argota (Nevaeh)

Regie Paul Hoen

Drehbuch Jason Mayland

Kamera David A. Makin

Musik Kenneth Burgomaster