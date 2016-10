Cold Blood - Kein Ausweg. Keine Gnade. ("Deadfall")

Grandioses, packend inszeniertes Hollywood-Debüt von Oscarpreisträger Stefan Ruzowitzky ('Die Fälscher'). In eisiger Wildnis müssen Eric Bana ('Troja', 'München') und Olivia Wilde ('Dr. House') auf der Flucht nach Kanada getrennte Wege einschlagen. Charlie Hunnam ('Sons of Anarchy') als frisch entlassener Häftling führt sie dabei zum Showdown in seinem entlegenen Elternhaus. Spannung bis zur letzten Minute!



Nach einem Überfall auf ein Casino endet die Flucht der Geschwister Addison und Liza abrupt durch einen Autounfall. Als Addison den zu Hilfe kommenden Police Officer kaltblütig erschießt, trennen sich ihre Wege. Addison schlägt sich weiter zu Fuß durch die eisige Wildnis Richtung Kanada, während Liza zu dem gerade aus der Haft entlassenen Profiboxer Jay Mills, der seinen Trainer vermeintlich auf dem Gewissen hat, ins Auto steigt. Von Cops und den Schatten ihrer Vergangenheit gejagt, streben die drei Flüchtigen zum alles entscheidenden Showdown im abgeschieden gelegenen Haus von Jays Eltern.