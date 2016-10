Captain America 2: The Return of the First Avenger ("Captain America: The Winter Soldier") Zweites Soloabenteuer des Marvel-Helden

Drei Jahre nach dem Sensationserfolg von "Captain America" schicken die Regiebrüder Anthony und Joe Russo Chris Evans auf seine zweite Solomission, in der Captain America einer Verschwörung auf die Spur kommt, in der sein totgeglaubter Freund Winter Soldier die Fäden zieht....

Spektakuläres Superhelden-Epos - verblüffende Effekte und furiose Action garantiert! Chris Evans hat in seinem zweiten Solo-Abenteuer als Captain America alle Hände voll zu tun: Hydra-Agenten haben S.H.I.E.L.D. unterwandert, Mentor Samuel L. Jackson fällt einem Anschlag zum Opfer, Sebastian Stan erscheint als Winter Soldier auf der Bildfläche, während Robert Redford dem Weltsicherheitsrat das Geheimprojekt 'Insight' unterbreitet. Auch Black Widow Scarlett Johansson ist wieder mit dabei, wie auch erstmals "How I Met Your Mother"-Star Cobie Smulders und "Revenge"-Heldin Emily VanCamp als Agent 13. Grandios packende Unterhaltung bis zur letzten Minute!

Comic aus dem Zweiten Weltkrieg Die Comic-Figur des Captain America wurde von den Comiczeichnern Jack Kirby und Joe Simon im Jahre 1941 erschaffen (reaktiviert in 1964 von Stan Lee) und diente zunächst vor allem als Progaganda gegen Nazi-Schergen. In Zeiten des Kalten Krieges wandelte sich Captain America zum Kommunistengegner. Daneben hatte Captain America einen fixen Platz in der "Avengers"-Comicreihe und absolvierte auch Gastauftritte in anderen Marvel-Comics.